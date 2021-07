Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Schlägerei verletzt

Ebeleben (ots)

Ein Kind wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagabend am Zimmerplatz verletzt. Sieben Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis zwanzig Jahren, alle deutscher Nationalität, hielten sich gegen 19.40 Uhr am Tatort auf. Zu dieser Zeit kam es zu einem Streit zwischen dem 12-jährigen Opfer und seinem 15-jährigen Kontrahenten. Der 15-Jährige warf in der weiteren Folge sein Gegenüber zu Boden und schlug weiter auf den am Boden liegenden Jungen ein. Erst die hinzukommende Mutter des 12-Jährigen beendete das Geschehen. Er wurde durch seine Mutter mit einer Kopfplatzwunde in Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell