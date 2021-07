Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unterstand mit Mülltonne im Innenhof abgebrannt

Bad Langensalza (ots)

Wahrscheinlich zu früh und mit Schrecken wurden Bewohner eines Mehrfamilienhausens in Bad Langensalza heute früh gegen 03.20 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Im Innenhof des Grundstückes in der Mauergasse stand ein Unterstand für Mülltonnen in Flammen. Sieben Bewohner im Alter von 17 bis 57 Jahren konnten zum Glück unverletzt und selbstständig das Haus verlassen. Die benachrichtigte Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Mülltonnen und der Unterstand waren aber nicht mehr zu retten. Auch Teile der Hausfassade wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 10.00 Euro beziffert. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurück. Am Mittwochvormittag nahmen die Brandursachenermittler der Kripo die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell