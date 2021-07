Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneute politische Schmierei im Eichsfeld

Niederorschel (ots)

Erneut wurde am Dienstnachmittag eine politische Schmiererei durch die Polizei aufgenommen. Bereits am 24. Juli, gegen 07.45 Uhr, wurde durch einen Zeugen die Schmierei auf dem Verbindungsweg Schäfereiweg zwischen Niederorschel und Oberorschel festgestellt. Unbekannte haben mit weiß-grauer Sprayfarbe Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt gegenüber eines AFD Fraktionsmitglieds im Thüringer Landtag auf den Asphalt aufgebracht. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt, wie schon berichtet, in mehreren gleichartigen Fällen. (Presseportal OTS LPI NDH vom 18.06.2021; 14.31 Uhr) Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

