LPI-NDH: Wer erkennt den Kartenbetrüger?

Greußen (ots)

Ende März diesen Jahres hat ein unbekannter Kartenbetrüger unberechtigt Geld mittels einer zuvor gestohlenen Kontokarte von einem Geldausgabeautomaten eines Geldinstitutes in Greußen am Markt erhalten. Am 29. März hob er dort gegen 11.28 Uhr Geld vom Konto der Geschädigten ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer erkennt den Unbekannten? Wer hat zu der genannten Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Computerbetrug in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Kripo Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

