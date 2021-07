Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzter nach Spurwechsel

Mühlhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag wurde auf der Straße Kiliansgraben gegen 10.30 Uhr ein PKW Fahrer verletzt. Der 83-jährige Fahrer eines Dacia befuhr den Kiliansgraben in Richtung Wendewehrstraße. In diesem Bereich wechselte er von der rechten in die linke Fahrspur. Ob er dabei vielleicht einen neben ihm fahrenden LKW übersah, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen zur Unfallursache. Der Dacia stieß seitlich mit dem Volvo zusammen, kam ins Schlingern und schleuderte schließlich gegen einen Zaun. Der 83-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Dacia wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zur teilweisen Sperrung der Fahrbahn. Kurz vor 12.00 Uhr war die Straße wieder komplett befahrbar.

