Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sitzgruppe und Sonnenschirm gestohlen

Bad Tennstedt (ots)

Vom Innenhof eines Jugendwohnheimes am Markt haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Gartenmöbel und einen Sonnenschirm gestohlen. In der Zeit von Montag, 22.45, bis Dienstag, 05.45 Uhr, drangen die bislang unbekannten Diebe auf den nicht weiter gesicherten Innenhof vor und entwendeten den dort vorhandenen Sonnenschirm der Marke Trondheim in grau und eine graues Gartenmöbelset Las Vegas XXL der Marke Falkerslev. Die Sitzgruppe besteht aus einem Tisch und acht passenden Stühlen. Der Wert der Beute wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell