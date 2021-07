Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Notstromaggregat gestohlen

Obergebra (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Einbrecher in der Bleicheröder Landstraße eine Gartenlaube aufgebrochen. Die Täter gelangten in der Zeit von Montag, 17.30, bis Dienstag, 08.30 Uhr, auf das Gartengelände eines 69-jährigen Eigentümers und brachen die dortige Gartenlaube auf. Dabei beschädigten sie die Laubentür und den Gartenzaun. Aus der Laube stahlen sie ein älteres Notstromaggregat und konnten unerkannt entkommen. Sie hinterließen einen Gesamtschaden von fast eintausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell