Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Technischer Defekt führte zum Fahrzeugbrand

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montag hat die Feuerwehr kurz nach 17.00 Uhr im Bereich kurz hinter der Autobahnanschlussstelle in Richtung Einkaufzentrum den Brand eines Kleintransportes gelöscht. Vermutlich wegen eines technischen Defektes fing der Motorraum des Kleintransporters an zu brennen. Innerhalb kurzer Zeit konnte die Feuerwehr das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt und der Transporter wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell