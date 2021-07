Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Opferstock gestohlen

Wiehe (ots)

Unbekannten haben aus der Kirche an der Ecke Leopold-von-Ranke-Straße und Burkhardtstraße den Opferstock gestohlen. Am Montag, in der Zeit von 11.00 bis 19.00 Uhr, waren die unbekannten Diebe in die für jedermann offenstehenden Kirche (Fahrradkirche) gelangt und haben dort den an der Wand befestigten Opferstock abgenommen. Mit dem Opferstock und der darin vermutlich geringen enthaltenen Bargeldsumme konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter 03466/3610 entgegen.

