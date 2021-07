Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Nordhausen (ots)

Kurz vor 21.30 Uhr am Sonntagabend wurde die Polizei über einen Kleinbrand in der Halleschen Straße informiert. Unbekannte haben an einem Strauch hinter einem Supermarkt Unrat entfacht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht, so dass kein größerer Schaden entstand. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

