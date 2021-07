Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Arztpraxis

Mühlhausen (ots)

Eine Arztpraxis in der Johannisstraße war am vergangenen Wochenende Ziel unbekannter Einbrecher. In der Zeit von Freitag, 20.45, bis Sonntag, 17.00 Uhr, drangen die Täter von der Rückseite des Gebäudes in die Praxisräume ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, öffneten Spinde und stahlen mehrere Schlüssel und einen Koffer. Vermutlich wurden sie gestört, da Computertechnik abgebaut und zum Abtransport abgestellt, bei der Anzeigenaufnahme vorgefunden wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell