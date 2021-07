Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gebäude einer Kirchengemeinde

Nordhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag brachen unbekannte Diebe in das Gebäude einer Kirchengemeinde in der Grimmelallee ein. In der Zeit von kurz nach 17.00 bis 17.45 Uhr gelangten die oder der Täter gewaltsam durch die Hauseingangstür ins Gebäude. Büroräume und eine Wohnung wurden durchsucht. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Eine Jacke, die vermutlich den Einbrechern gehört, wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

