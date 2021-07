Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verletzte bei Gebäudebrand

Ellrich (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt in einem Stromverteilerkasten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verursachte einen Brand am frühen Sonntagabend. Gegen 20.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über das Feuer in der Schmalingstraße informiert. Fünf Bewohner wurden durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Wohnhaus gerettet. Eine Person wurde über eine Steckleiter vom Balkon der Wohnung durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Eine weitere Person wurde mit einer Brandschutzhaube über den Treppenaufgang ins Freie begleitet. Die anderen Bewohner konnten selbstständig ihre Wohnungen verlassen. Fünf Bewohner im Alter von 61 bis 89 Jahre wurden durch Rauchgasintoxikation verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert. Zumindest zeitweise war das Gebäude nicht bewohnbar.

