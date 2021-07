Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung

Mühlhausen (ots)

Zu einem weiteren polizeiliche Einsatz kam es am 25.07.2021 in Mühlhausen am Untermarkt. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass sich zwei Personengruppen mit Bierflaschen bewarfen und anschließend gingen diese aufeinander los und schlugen sich. Vor Ort wurden vier Personen festgestellt. Davon waren drei verletzt und zwei mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass es innerhalb dieser Gruppe zu Streitigkeiten kam. Die angetroffenen Personen wohnen zusammen und kennen sich gut. Nachdem eine Person angespuckt wurde wehrte sich dieser mit einem Schlag gegen den Kiefer des "Spuckers". Anschließend wehrte sich der Geschlagene indem er dem Angreifer eine Bierflasche auf dem Kopf zerschlug. Bei der Anzeigenaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass gegen die verletzte Person, mit der Kopfplatzwunde, ein Haftbefehl ausgestellt war. Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde dieser einer Justizvollzuganstalt überstellt. Anzeigen wurden aufgenommen.

