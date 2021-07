Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung

Mühlhausen (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am 23.07.2021 um 21:30 Uhr in Mühlhausen in der Nähe der Burggalerie. Eine zufällig am Tatort vorbeifahrende Polizeistreife sah eine Schlägerei in einer Gruppe von mehreren Jugendlichen (ca. 25 Personen). Als die Beamten sich zu dieser Gruppe begaben, rannten alle Teilnehmer in verschiedene Richtungen davon. Zurück blieben zwei verletzte Personen. Diese gaben an, dass sie mit den Jugendlichen über zu laut abgespielte Musik in einen Streit gerieten. In der weiteren Folge kam es dann zu Körperverletzungen an den Geschädigten. Ein 28 jähriger Mann erlitt eine Kopfplatzwunde sowie eine Verletzung am Hals und wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen. Ein weiterer 47 jähriger Mann, welche den anderen Geschädigten helfen wollte, hatte ein Hämatom am rechten Jochbein und wurde nach Behandlung im RTW nach Hause geschickt. Strafanzeigen wurden aufgenommen und die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell