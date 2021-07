Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Umleitungsstrecke

Sondershausen (ots)

Am 23.07.2021 gegen 11:50 Uhr kam es auf der Umleitungsstrecke der Baustelle auf der B4 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw beabsichtige die Straße Auf der Heide in Richtung Schachtstraße zu befahren. Im Bereich einer engen Kurve kam ihm ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelszugs entgegen, sodass es in der Engstelle zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Da die dort aufgestellte Baustellenampel lediglich durch Linienbusse geschaltet werden kann, fuhr der Sattelzug vermutlich trotz rotem Lichtsignal in den Kurvenbereich ein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die B4 aus der Ortslage Sondershausen lediglich über die Anschlussstellen Bebra und Schachtstraße, jedoch nicht über Großfurra erreicht werden kann.

