Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung

Heyerode (ots)

Am 23.07.2021 um 20:30 Uhr kam es in Heyerode zu mehreren Straftaten. Durch mehrere Anrufer wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei Jugendliche einen Mopedfahrer angehalten und diesen dann vom Moped gezerrt haben. Anschließend sei der Fahrer weggelaufen und sein Moped liegt noch auf der Straße. Durch die eingesetzten Beamten wurden am Ereignisort zwei männliche Personen (26 und 28 Jahre)festgestellt, welche erheblich unter Alkoholeinfluß standen. Diese hatten zuerst einen Vorgarten verwüstet. Anschließend liefen diese an einem am Fahrbahnrand wartenden Mopedfahrer vorbei und fragten nach Zigaretten. Nachdem dieser nicht reagierte, durchsuchten sie ohne Gewaltanwendung dessen Rucksack nach Zigaretten. Später schlug einer der Täter den Mopedfahrer vor den behelmten Kopf, woraufhin dieser mit dem Moped umfiel und dann fort rannte. Das Moped wurde an den Halter übergeben und Anzeigen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell