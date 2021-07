Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 25.07.2021 wurde in Nordhausen in der Oskar-Cohn-Straße in Nordhausen ein Pkw Opel Astra aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden mehrere Gegenstände entwendet. Augenscheinlich wurde eine hintere Tür aufgehebelt und sich so Zugriff zum Fahrzeug verschafft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Wer hat in der Zeit von ca. 01:00 - 03:00 Uhr etwas beobachtet/verächtige Personen im Bereich der Oskar-Cohn-Straße, zwischen Zeppelinbrücke und Freiherr-v.-Stein-Straße erkannt?

