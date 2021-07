Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021 befuhr eine 64jährige Frau mit ihrem VW Caddy die Martin-Niemöller-Straße in Nordhausen in Richtung Hauptstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen von links auf dem Zebrastreifen querenden Jungen auf einem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, der 7jährige Junge wurde augenscheinlich leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein Stafverfahren wurde eröffnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell