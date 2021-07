LPI-NDH: Betrunken und berauscht

Am Freitag, den 23.07.2021 wurde gegen 23:20 Uhr ein 40jähriger am Filmpalast "Neue Zeit" in Nordhausen durch Polizeibeamte festgestellt, nachdem Passanten sich um diesen sorgten. Der sichtlich alkoholisierte Mann hatte zuvor seinen VW Passat genutzt. Ein Test ergab einen Wert von 1,33 Promille. Eine Blutentnhame wurde durchgeführt und der Führerschein eingezogen.

Am Samstag, gegen 01:10 Uhr befuhr ein 25jähriger Mann mit seinem Elektroroller den Bereich der Bochumer Straße in Nordhausen. Bei einer Verkehrskontrolle verlief ein Drogenvortest postiv, woraufhin eine Blutentnahme vollzogen wurde. Auf den jungen Mann kommt ein empfindliches Bußgeld zu. Um 03:20 Uhr wurde ein 29jähriger mit einem Kraftrad in Nordhausen in der Gerhart-Hauptmann-Straße kontrolliert, welches kein Kennzeichen führte. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und erreichte einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille. Nach einer Blutentnhame wurde er aus den polizeiliche Maßnahmen entlassen. Gegen 22:40 Uhr befuhr ein junger Mann mit einem sog. eScooter die Ostrower Straße in Nordhausen. Bei einer Kontrolle schlug ein Drogenvortest an und auch hier wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Am Sonntag gegen 01:10 Uhr befuhr ein Radfahrer die Straße der Opfer des Faschismus in Nordhausen. Bei einer Verkehrskontrolle erreichte der 19jährige einen Wert von 1,6 Promille in der Atemluft. Der junge Mann wurde als Beschuldigter belehrt und nach der Durchführung einer Blutentnahme entlassen. Gegen 03:00 Uhr befuhr ein 22jähriger Audifahrer die Hallesche Straße in Nordhausen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.