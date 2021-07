Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Pkw

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonnabend, den 24.07.2021 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz Wilhelmstraße, neben der Volksbank abgestellter Pkw beschädigt. An dem blauen Pkw Skoda Fabia wurde die Frontscheibe im Bereich der Fahrerseite durch bisher Unbekannte beschädigt. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Auch hier wird um sachdienliche Hinweise gebeten.

