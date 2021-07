Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Heilbad Heiligenstadt / OT Flinsberg (ots)

Am Sonnabend, den 24.07.2021 gegen 13:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Flinsberg. Die 45jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr die Hauptstraße in Richtung Wachstedt. Wegen eines entgegenkommenden Pkw und der engen Straße weicht sie nach rechts auf den Gehweg aus und hält an. Trotzdem streift sie der entgegenkommende Pkw seitlich. Ohne Anzuhalten setzt der Pkw seine Fahrt fort. Das unfallflüchtige Fahrzeug wird als silberfarbener Pick-Up mit UH-Kennzeichen beschrieben, der seitlich blau beklebt war. Den Schaden am Pkw Mercedes beziffern wir mit etwa 3000 Euro. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

