LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Waldschänke

In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Randalierer eine Waldschänke im Bereich des Windparkes an der Straße zwischen Küllstedt und Struth stark beschädigt. Die Täter warfen die komplette Waldschänke um und verursachten erheblichen Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

