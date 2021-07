Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer verletzt

Nordhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisel Bochumer Straße, Höhe Martin-Niemöller-Straße, wurde am Freitagvormittag eine jugendlicher Radfahrer leicht verletzt. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg und wollte in Richtung Zuckerweg weiter fahren. Dabei nutzte er zur Überquerung der Straße den am Kreisverkehr vorhandenen Zebrastreifen. In diesem Moment fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Mazda an dieser Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in die Martin-Niemöller-Straße und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei leicht.

