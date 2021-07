Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnwagen umgeworfen

Langula (ots)

Die Nacht zum Donnerstag nutzten unbekannte Randalierer und kippten am Ortsrand, Bereich Hainichstraße, auf einer Wiese einen Wohnwagen um und beschädigten ihn dabei. Der Wohnwagen wurde vorher durch Kinder und Jugendliche erst wieder hergerichtet und zurechtgemacht. Vermutlich mit dem Umkippen nicht zufrieden, stahlen die Unbekannten auch noch zwei Shishas. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufgenommen. Wer hat in der Zeit von Mittwoch, 23.00, bis Donnerstag, 04.00 Uhr, Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

