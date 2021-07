Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradunfall am Kyffhäuser

Kyffhäuserland (ots)

Am Donnerstagnachmittag überstand ein Motorradfahrer einen Unfall auf der Bundesstraße 85 glücklicherweise unverletzt. Der 51-jährige Mann war gegen 17.40 Uhr mit seiner Triumph auf der Straße von Kelbra in Richtung Kyffhäuser unterwegs. Nach einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Die Triumph rutschte auf die Gegenspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Dessen 34-jähriger Fahrer wurde ebenfalls nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell