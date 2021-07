Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch Verkehrsunfall zwei Personen verletzt

Sondershausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisel August-Bebel-Straße wurden am Donnerstagmittag zwei Personen verletzt. Der 68-jährige Fahrer eines Renaults wollte mit seinem PKW an der Ausfahrt des Kreisels auf einen Gehweg fahren, um dort anzuhalten. Dabei beschleunigte der Wagen und stieß mit einem Pfeiler zusammen. Hierbei zogen sich der Fahrer und seine 71-jährige Beifahrerin Verletzungen zu und wurden zur ärztlichen Behandlung in Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt und seine Beifahrerin schwer. Der Renault wurde abgeschleppt und es entstand ein Gesamtschaden von über zehntausend Euro. Ob vielleicht ein Verwechseln von Gas und Bremse Ursache des Unfalls ist, müssen die weiteren Ermittlungen erbringen.

