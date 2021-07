Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabel zerhackt

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Donnerstag auf dem Gelände des Arboretums in der Jahnstraße mehrere provisorisch verlegte Kabel. Ein Mitarbeiter des Energiebetreibers entdeckte den Schaden am Morgen. Unbekannte hatten das unter Spannung stehende Kabel offensichtlich in mehrere Teile gehackt, um es transportieren zu können. Der oder die Täter richteten einen Schaden von ca. 4000 Euro an. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell