Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bilder einer Fotoausstellung mit Hakenkreuz beschmiert, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer politisch motivierten Schmiererei in Nordhausen, am Nikolaiplatz. Unbekannte hatten in der Nacht vom 19. zum 20. Juli zwei Bilder der Fotoausstellung "Haut, Stein" mit einem Hakenkreuz und mehreren Schriftzügen wie Nazi Kiez und Meth für alle beschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und politisch motivierter Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Die Verantwortlichen haben die Bilder zwischenzeitlich entfernt, um sie reinigen zu können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell