LPI-NDH: Aufzug von Baustelle gestohlen

Bleicherode (ots)

Es gibt nichts, was nicht gestohlen werden kann. So entdeckte der Verantwortliche einer Baustelle im Kehmstedter Weg, Am Wasserturm, dass ein Schrägaufzug verschwunden ist. Der Diebstahl des Aufzuges im Wert von ca. 4500 Euro ereignete sich in der zurückliegenden Woche. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

