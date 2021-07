Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin kollidiert mit Traktorgespann

Greußen (ots)

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Bautzen musste am Mittwoch, nach einem Unfall in Greußen, ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau befuhr gegen 18 Uhr die Bundesstraße 4 von Greußen in Richtung Straußfurt. Dort beabsichtigte sie einen vor ihr fahrenden Traktor mit zwei Anhängern und zwei Autos zu überholen. Als sie auf Höhe des Gespannes war bog der 21-jährige Traktorfahrer nach links auf einen Feldweg ab. Die Frau konnte ihren Opel Corsa nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr frontal gegen die Zugmaschine. Der Corsa musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

