Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrssünder unter Alkohol

Heldrungen (ots)

Polizisten kontrollierten am Mittwoch, gegen 20.35 Uhr in der Langen Straße eine 52-jährige Autofahrerin in seinem Seat. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau mit über 1,5 Promille Atemalkohol und ohne Führerschein unterwegs war. Sie musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell