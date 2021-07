Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Engstelle wird Radfahrern, darunter einem Kind, zum Verhängnis

Nordhausen (ots)

Zwei Radfahrer stießen am Mittwochnachmittag in der Ernst-Thälmann-Straße zusammen. Die Radler, ein 13-jähriges Kind sowie ein 90-jähriger Senior, befuhren den Gehweg entlang der Harzstraße, Ernst-Thälmann-Straße in entgegengesetzter Richtung. An einer Engstelle kam es zur Kollision. Beide stürzten und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

