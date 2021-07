Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böschung in Flammen

Bad Frankenhausen (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Rottleben und Bad Frankenhausen mussten am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, an die Landstraße zwischen Rottleben und Bad Frankenhausen ausrücken. Eine Böschung am Straßenrand brannte auf wenigen Quadratmetern. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Zur Höhe des Schadens ebenso zur Brandursache sind noch keine aussagen möglich.

