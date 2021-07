Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Langensalza (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Bad Langensalza wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt. Er befuhr mit seinem Moped gegen 21.35 Uhr die Tonnaer Straße, als vor ihm eine aus Richtung Erfurt entgegenkommende Autofahrerin in ihrem Renault Twingo auf den Parkplatz eines Supermarktes, ohne zu blinken und auf den Mopedfahrer zu achten, abbog. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Jugendliche stürzte. Die unfallaufnehmenden Polizisten führten mit der 34-jährigen Autofahrerin aus Erfurt einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über zwei Promille aufwies. Zudem war die Frau nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

