Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor zur Seite gekippt, Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Allmenhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 84, am Abzweig zur Landstraße 1027 in Richtung Blankenburg, ist am Mittwochmorgen ein Traktor verunglückt. Der 18-jährige Fahrer beabsichtigte gegen 9.50 Uhr von der Bundesstraße nach links auf die Landstraße abzubiegen. Hierbei kippte er zur Seite und blieb liegen. Der Fahrer befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug und blieb glücklicherweise nur leichtverletzt. Die Feuerwehr musste angefordert werden, da Betriebsstoffe aus dem Traktor ausliefen. Bis in die Mittagsstunden kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell