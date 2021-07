Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentner ignoriert Absperrung und bringt Baustellenmitarbeiter in Gefahr

Sondershausen (ots)

Eilig hatte es scheinbar ein Rentner am Dienstagnachmittag in Schernberg. Der 74-Jährige befuhr mit seinem Dacia, gegen 13.55 Uhr, den Windmühlenweg. Zum selben Zeitpunkt wurde eine Baustellenkontrolle in der Straße durchgeführt. Hierfür war die Durchfahrt für das Abladen und Umladen von Warnbaken kurzzeitig gesperrt. Die ignorierte der Rentner offensichtlich und versuchte über den Gehweg an der Sperrung vorbeizufahren. Hierbei stieß er gegen die Beine des Kontrolleurs, der mit Handzeichen zu verstehen gab, dass der Mann kurz warten müsse. Erst nachdem der 39-Jährige auf die Motorhaube des Rentners klopfte, hielt er an. Der Baustellenmitarbeiter hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 74-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

