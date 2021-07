Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche mit Kleinkraftrad gestürzt

Struth (ots)

Zwei Jugendliche verletzten sich bei einem Unfall am Dienstag in Struth leicht. Sie befuhren mit einem Kleinkraftrad gegen 16.15 Uhr die Landstraße zwischen Struth und Lengenfeld unterm Stein. In einer Kurve stürzten die Beiden. Die leichtverletzten 16-Jährigen wurden ins Krankenhaus gebracht.

