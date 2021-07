Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schäferhund begrüßt Paketzustellerin und verletzt sie dabei leicht

Oldisleben (ots)

Paketzusteller leben mitunter gefährlich. Das musste am Dienstag auch eine Zustellerin in Oldisleben erfahren. Sie wollte gegen Abend ein Paket abgeben. Als die Empfänger die Tür öffneten entwich deren Schäferhund und sprang die Zustellerin an. Mit der Schnauze traf er das Gesicht, wodurch ein Zahn der Frau ausgeschlagen wurde. Die 47-jährige Geschädigte musste zum Zahnarzt. Nach Aussage der Hundebesitzer wollte der Hund die Zustellerin eigentlich nur begrüßen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell