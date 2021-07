Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Streithähne verletzten sich gegenseitig

Nordhausen (ots)

Am frühen Montagabend gegen 19.45 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in der Kützingstraße. Die beiden 38 und 40 Jahre alten Deutschen stritten sich aus einem unbekannten Grund erst verbal. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte der Streit in der Art, das der 40-Jährige mittels eines Hammers auf seinen Kontrahenten einschlug und dieser wiederum mit einem Messer den anderen verletzte. Beide Beteiligten wurden ärztlich behandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kamen beide in der Nacht wieder auf freien Fuß. Es wurden Anzeigen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und die Ermittlungen zum Ablauf dauern an.

