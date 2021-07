Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Schuppen gescheitert

Bad Frankenhausen (ots)

Das vergangene Wochenende nutzten unbekannte Einbrecher und versuchten in den Schuppen eines Grundstückes in der Erfurter Straße zu gelangen. Sie scheiterten aber an den vorhandenen Schlössern. Der 47-jährige Geschädigte informierte am Montag gegen 21.00 Uhr die Polizei über den Einbruchsversuch. Die Unbekannte gelangten in der Zeit von Freitag bis Montag, 20:00 Uhr, über einen schmalen Weg von der Mühlgasse her auf den Hinterhof des Grundstückes.

