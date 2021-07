Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall am Kreisverkehr

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurden drei Insassen eines PKWs bei einem Verkehrsunfall am Kreisel Aschaer Kreuz leicht verletzt. Ein 27-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta befuhr mit zwei weiteren Insassen gegen 23.15 Uhr den Kreisel. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Fiesta jedoch gerade über die Kreiselanlage. Der Fahrer und seine beiden 24 und 23 Jahre alten Insassinnen wurden leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe abbinden. Am Kreisel entstand zum Glück nur Flurschaden. Der Ford wurde abgeschleppt.

