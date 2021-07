Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrerin zu Fall gebracht und weitergefahren

Leinefelde (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße eine junge Frau leicht verletzt. Die 18-jährige Radfahrerin war gegen 16.50 Uhr mit ihrem schwarzen Pedelec in Richtung Kreuzung Berliner Straße / Mühlhäuser Chaussee / Heiligenstädter Straße unterwegs. Als sie auf Höhe der dortigen Tiefgaragenausfahrt eines Supermarktes war, kam aus der Einfahrt ein grauer Seat Exeo und bog nach rechts auf die Bahnhofstraße ein. Der unbekannte Fahrzeugführer übersah die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und diese konnte nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Die junge Frau kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der Seat-Fahrer fuhr auf die Bahnhofstraße auf und setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

