Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Wohnung eingebrochen und Beute gemacht

Sollstedt (ots)

Unbekannte Täter sind am späten Montagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße eingebrochen. Der 33-jährige Geschädigte hatte gegen 22.45 Uhr die Polizei über den Einbruch informiert. Zwischen 16 und 22.35 Uhr haben der oder die Unbekannten gewaltsam Zutritt zur Wohnung erlangt und haben unter anderem Akku-Schrauber, eine Brieftasche mit Ausweis, EC-Karte und Bargeld, sowie zwei Stangen Zigaretten und eine E-Zigarette mitgehen lassen. Auch ein Eimer mit Fahrradteilen nahmen sie mit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell