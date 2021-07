Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schäferhund attackiert Katze

Niederorschel (ots)

Ein Anwohner beobachtete am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, in Niederorschel einen unangeleinten Schäferhund, der in der Bergstraße über eine Katze hergefallen ist. Die Besitzerin habe die Tiere getrennt und sei davongegangen, ohne sich um die verletzte Katze zu kümmern. Die Katze lag nun in seinem Garten. Als die Polizisten eintrafen, war die Katze verschwunden. Die Hundehalter konnten ermittelt werden, zu den Eigentümern der Katze ist noch nichts bekannt. Es wird nun geprüft werden, inwiefern hier ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz seitens der Hundebesitzer vorliegt.

