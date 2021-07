Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestürzte Kradfahrer blieben unverletzt

Steinthaleben (ots)

Glück hatten ein Motorradfahrer und sein Sozius am Sonntag auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser. Der 23-Jährige Motorradfahrer aus Niedersachsen befuhr gegen 15.20 Uhr die Straße in Richtung Kelbra, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er und sein Sozius stürzten, blieben aber unverletzt. An der Maschine entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

