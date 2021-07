Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Wild Wild West" im Kyffhäuserkreis

B 84 / Billeben

Am Freitag, den 16.07.2021, gegen 13:00 Uhr wurden die Beamten der PI Kyffhäuser zum Einsatz entsandt, da sich auf der B 84 zwischen Allmenhausen und Billeben "wilde Szenen" ereignet haben sollen. Hier soll es nach vorliegenden Erkenntnissen zu wechselseitigen Überholmanövern zwischen einem 43-jährigen Motorradfahrer einer roten Honda und einem 43-jährigen Fahrer eines roten VW Golf gekommen sein. In der Folge sollen sich die beiden Beteiligten ein Wortgefecht im langsamen Nebeneinander-Herfahren in der Ortslage Billeben geliefert haben. Anschließend soll der Motorradfahrer während der Fahrt den Außenspiegel vom VW Golf abgetreten haben. Der Motorradfahrer kam daraufhin zu Fall. Nach einem weiteren Wortgefecht ließen die beiden Streitparteien voneinander ab, der Motorradfahrer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, konnte aber später ermittelt werden. Dieser hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt, musste aber nicht weiter medizinisch versorgt werden.

Ein unbeteiligter Zeuge, welcher den Vorfall beobachten konnte, erschien noch während der laufenden Einsatzmaßnahmen bei der PI Kyffhäuser und konnte zu den Geschehnissen vernommen werden.

Von welchem Beteiligten, welches (strafrechtliche) Fehlverhalten ausging und warum das "Bundesstraßen-Rodeo" eröffnet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Entsprechende Anzeigen gegen beide Beteiligten wurden erstattet.

Personen, welche sachdienliche Angaben zu den Beteiligten, zum Sachverhalt oder zu den Gesamtumständen machen können, werden gebeten sich bei der PI Kyffhäuser unter der u.g. Telefonnummer zu melden.

