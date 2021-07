Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021, wurde bei der PI Kyffhäuser eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Der 38-jährige Geschädigte hatte seinen Pkw VW Golf im Hasenweg (Einbahnstraße) in Sondershausen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Im Zeitraum vom 16.07.2021 (Freitag) / 23:00 Uhr zum 17.07.2021 (Samstag) / 08:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, die hintere linke Fahrzeugseite vom abgestellten VW Golf. Der Schaden wird derzeit auf 500 EUR beziffert.

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Fahrzeugführer, zum Sachverhalt oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der PI Kyffhäuser unter der u.g. Telefonnummer zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell