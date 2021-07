Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt in Kefferhausen

Eichsfeld (ots)

Im Verlaufe der Musikveranstaltung an der Unstrutquelle in Kefferhausen in der Nacht vom 17.07. zum 18.07.2021 kam es gegen 0:30 Uhr zu einer Schlägerei. Der 19jährige Geschädigte war nach einem Streit von mehreren ihm unbekannten Männern geschlagen worden. In der Folge der Schläge stürzte der Geschädigte zu Boden und erlitte eine Kopfplatzwunde. Daraufhin ließen die Täter von ihm ab und entfernten sich. Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Ebenfalls in der Ortslage Kefferhausen fiel den Beamten bereits um 0:10 Uhr ein grauer Pkw VW Golf auf, welcher recht zügig unterwegs war. Der Fahrer ignorierte zuerst das Anhaltesignal und später auch das Blaulicht und das Martinshorn. Erst als die Beamten den Pkw überholten, fuhr der Fahrzeugführer rechts ran und stoppte sein Fahrzeug. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell