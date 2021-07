Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle im Eichsfeldkreis

Eichsfeld (ots)

Am Samstag den 16.07.21 um 09:15 Uhr ereignete sich in Leinefelde auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Mühlhäuser Chaussee ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der Fahrer eines weißen Pkw Opel Mokka befuhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus in Richtung Heiligenstädter Straße zu überqueren. Die Ampelanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb und zeigte in Richtung der Bahnhofstraße gelbes Blinklicht. Fälschlicher Weise nahm der Fahrer des Opel Mokka an, dass er sich auf der Hauptstraße befindet und nahm dadurch der Fahrerin eines grauen VW Golf die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Fahrerin des VW wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10 000,-EUR geschätzt.

